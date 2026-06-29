Recuperar la senda académica

Una vez concluya la elección del rector, decanos y directores de los centros regionales universitarios de la Universidad de Panamá, se realizará la escogencia del rector o rectora que reemplazará a Etelvina de Bonagas en la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI). En ambas universidades, la gran obligaciones de sus nuevas autoridades, es trabajar para despolitizar ambas entidades, hacer eficiente los presupuestos, elevar la calidad académica y terminar con el clientelismo que los amenaza como una sombra.