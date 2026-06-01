Punto de vista

No hay nada que celebrar

No hay nada que celebrar
James Aparicio
01 de junio de 2026

La decisión del Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) de mantener en el cargo a la rectora Etelvina de Bonagas no fue algo fútil, pero se sustentó en el eufemismo de la “autonomía”. El grupo que rodea a la rectora de Bonagas están a espaldas de la realidad y de la crisis que afecta al principal centro de estudios superiores de los chiricanos. Cuando despierten de la borrachera de poder, tendrán poco o nada para celebrar. La politización y el clientelismo hirieron de muerte a la academia.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR