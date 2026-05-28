“Ni un paso atrás, ni un paso atrás”

La decisión del Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), de no reconocer como válida la renuncia presentada el 11 de mayo por la rectora Etelvina de Bonagas y extender su respaldo a pesar de la crisis institucional, los problemas financieros y legales, me recuerda cuando en 1987, militares y civiles, acuñaron la frase “ni un paso atrás” para que el General Manuel Antonio Noriega se mantuviese en el poder.

La decisión del CGU de la UNACHI fue política y lo más seguro ilegal. La resolución de ayer no termina con la crisis, la profundiza. Y las investigaciones realizadas por la ANTAI, sumadas a las de la Procuraduría General y a la auditoría de la Contraloría se suman a los problemas financieros que aquejan a la entidad.