Los remedios de la abuela para empacho

En estos tiempos, casi todo viene en una botella o en forma de cápsula. Cincuenta a cuarenta años hacia atrás, las abuelas y madres creían en el poder de las pociones de los remedios caseros. Para el empacho, esa indigestión propia de los días donde se consume de todo, habían soluciones naturales y prácticas. Las infusiones de jengibre, el té de manzanilla e inclusive el bicarbonato eran los medicamentos prácticos para combatir el malestar. A los más pequeños, un masaje en el abdomen y un canto de amor, eran parte del ritual curador.