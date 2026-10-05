Las responsabilidades son compartidas

Todavía no logro entender las razones por las que, cada cinco años, el país es sometido a un debate sobre las reglas electorales con reformas al Código Electoral. Lo que ocurre ahora tiene sus protagonistas y culpables: los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, los actores de la política y el Tribunal Electoral con sus tres magistrados. Unos proponen normas que los blinden y los favorezcan y los otros, intervienen cuando no deben o se vuelven unos cómplices silenciosos y activos de quienes los propusieron para ocupar esos cargos.