Punto de vista

Las responsabilidades son compartidas

Las responsabilidades son compartidas
James Aparicio
05 de octubre de 2026

Todavía no logro entender las razones por las que, cada cinco años, el país es sometido a un debate sobre las reglas electorales con reformas al Código Electoral. Lo que ocurre ahora tiene sus protagonistas y culpables: los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, los actores de la política y el Tribunal Electoral con sus tres magistrados. Unos proponen normas que los blinden y los favorezcan y los otros, intervienen cuando no deben o se vuelven unos cómplices silenciosos y activos de quienes los propusieron para ocupar esos cargos.

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