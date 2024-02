La decisión del electorado

Si las encuestas no fallan, la mayoría de los electores no han tomado una decisión definitiva sobre a quién le depositarán su confianza para que gobierne el país en los próximos cinco años. La dispersión del voto, la multiplicidad de ofertas y los discursos tan diversos permiten adelantar que el ganador no tendrá a todas las mayorías. La gobernanza exitosa necesitará de amplios sectores para tomar las decisiones que el país requiera. La actual coyuntura es un síntoma, pero también un aviso que se necesita atención. El voto informado significa que los electores deben apostar por aquellos que tienen propuestas dirigidas a solucionar los grandes problemas de los panameños.