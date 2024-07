Rescindirán contrato con Revisalud

Rescindir del contrato con Revisalud es la decisión tomada por el Municipio de San Miguelito, así lo confirmó la alcaldesa Irma Hernández, quien resaltó que la medida ya está tomada y que se implementará de manera periódica.

Las declaraciones de la alcaldesa se dieron luego de que la empresa no acudiera a la cortesía de sala, ayer, en el Concejo Municipal. “Invitamos a una cortesía de sala a la empresa Revisalud, buscando respuesta al contrato que lastimosamente a la fecha no se ha cumplido y la empresa no se presentó, por lo que es una razón más para que nosotros como autoridades dudemos de las capacidades de esta empresa”, aseveró la alcaldesa.

Agregó que se les reiterará la citación para que respondan sus interrogantes y buscar el cumplimento del contrato, mientras “nosotros elaboramos nuestra estrategia para ir rescindiendo periódicamente de este contrato y abrir licitación a otras empresas interesadas”.