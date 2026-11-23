El régimen del General Manuel Antonio Noriega estaba fracturado. Dos intentos fallidos para derrocarlo, el desconocimiento de las elecciones general que ganó la oposición y Guillermo Endara Galimany y la presión internacional aumentaban la tensión. Estados Unidos ya había definido defenestrar al militar y muchos meses antes, desde agosto, el ejército norteamericano estaba preparado para la operación Causa Justa del 20 de diciembre de 1989. Para Noriega, las opciones eran pocas y el país, agotado y dividido, exigía cambios.