Autoritarismo y diplomacia

El ingreso de las fuerzas de seguridad de Ecuador, a la embajada de México en Quito, para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas (enfrentado a varios procesos por corrupción), quien recibió asilo, no se puede aplaudir. Independientemente de la situación judicial de Glas, la invasión de un territorio diplomático y el secuestro de un asilado, es grave y fragmenta a la diplomacia internacional. El estado asilante califica y el gobierno de Noboa lo que debió hacer fue negar el salvoconducto para que Glas no se fuera a México. Lo otro, el asalto pendenciero, no se debe aplaudir bajo ninguna razón o circunstancia.