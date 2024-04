Obispos piden un voto responsable como camino a la reconstrucción social

Los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña informan que están comprometidos para acompañar, orientar y formar a la ciudadanía para ejercer un voto en libertad y conciencia para elegir gobernantes y autoridades responsables, que trabajen con coherencia, transparencia, honestidad y eficacia, que fortalezcan la institucionalidad democrática tan endeble en nuestro país.

“Estamos aportando para fortalecer la democracia, casi con 4 mil observadores electorales de la Iglesia Católica, que tendrán la misión de vigilar el proceso electoral, el próximo 5 de mayo, en este tiempo histórico en vamos a decidir si realmente estamos comprometidos en generar los cambios que harán posible un Panamá más solidario, justo, equitativo, con la inclusión de todos, sin exclusión de nadie”, detalla un comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña.

Destacan los religiosos que la coyuntura que “vivimos exige la amplia participación ciudadana. De manera particular recordamos a los católicos el sagrado deber de votar, porque no se es buen cristiano sino no se es un buen ciudadano”.

“Salgamos a votar, en paz y fraternidad, no podemos dejar que unos pocos definan el destino de los muchos. Evitemos a toda costa ser agoreros de catástrofes o instrumentos para conflictos entre los panameños, seamos un faro de luz de los sueños y la esperanza que si es posible una buena política basada en el amor social”, resalta la Conferencia Episcopal Panameña.

Así mismo, manifiestan estar seguros “del poder de la oración convocamos a los cristianos a realizar la Jornada de Oración y Ayuno por las Elecciones en Panamá, el próximo 2 de mayo en todas las parroquias del país”.

Piden que “invoquemos al Espíritu Santo para que nos abrace con sus siete dones, y nos haga capaces de empezar el camino del adecentamiento, la honestidad y la ética, eligiendo a los mejores para que nos gobiernen y que nos guíen a construir el Panamá que todos nos meremos y soñamos”.