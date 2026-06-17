Capturan en Colombia al hermano del mayor narcotraficante de Ecuador

Autoridades capturaron en Colombia al hermano de alias Fito, el principal narcotraficante de Ecuador que fue extraditado el año pasado a Estados Unidos, informó este martes el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

Adolfo "Fito" Macías, el líder de Los Choneros, una de las organizaciones narco más antiguas y poderosas del país suramericano, fue entregado a la justicia estadounidense en julio de 2025, casi un mes después de su recaptura tras haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad el año anterior.

Su hermano Javier Macías, conocido bajo el alias de Javi y requerido por la justicia ecuatoriana por casos de lavado de activos y delincuencia organizada, fue detenido el martes en Colombia en una operación entre los dos países vecinos, indicó el ministro Reimberg en redes sociales.

El funcionario informó que el hombre vivía en territorio colombiano "bajo otra identidad" y que pesaba sobre él una notificación roja de la Interpol.

Fito se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado, luego de un referendo impulsado por el presidente derechista Daniel Noboa para reformar la ley en medio de su guerra anticrimen, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

Es juzgado en una corte de Nueva York, acusado de siete cargos, incluidos narcotráfico y tráfico de armas, punibles con penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua. El grupo que controlaba es considerado como "terrorista" por Estados Unidos y con nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.

Por Ecuador transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Varias organizaciones narco con vínculos con carteles internacionales sostienen una cruenta disputa por el poder que ha derivado en un alto índice de homicidios en el país.

Antes uno de los territorios más pacíficos de la región, Ecuador se convirtió en el país más violento de Latinoamérica en 2025 con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según el centro de análisis de seguridad Insight Crime.