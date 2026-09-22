Viceembajadora de Israel entrega novela gráfica de Ana Frank a la presidenta de la Asamblea

La viceembajadora de Israel en Panamá, Anya Yonatan Leus, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, un ejemplar de la novela gráfica sobre Ana Frank durante una visita de cortesía al Legislativo.

La obra fue adaptada al formato de novela gráfica por los artistas israelíes Ari Folman y David Polonsky y presenta la historia de Ana Frank en un formato dirigido también a lectores adolescentes.

Durante la reunión, Leus, Castañedas y el primer vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen, conversaron además sobre el fortalecimiento de los vínculos educativos y culturales entre Panamá e Israel.