La coalición política VAMOS anunció que superó formalmente el umbral del 2 % de firmas exigido por la ley electoral de Panamá para avanzar en su proceso de constitución como partido político.

Tras la culminación de la fase de revisión y verificación a cargo del Tribunal Electoral (TE), la Dirección Nacional de Organización Electoral notificó la validación de más de 50 mil firmas. Con este hito, la agrupación cumple también con los requisitos de representación territorial en provincias y comarcas estipulados en el Código Electoral.

El 29 de octubre, los equipos legales del Tribunal Electoral determinaron que los estatutos de VAMOS cumplían con todos los requerimientos exigidos por la legislación.

Posteriormente, las autoridades electorales remitieron la resolución formal que autoriza a la organización a pasar a la siguiente fase legal.

Durante los próximos días, la agrupación cumplirá con los períodos de publicación de edictos y demás trámites previstos en la norma electoral.

Ante el descarte de algunas firmas presentadas, la organización aclaró que la principal causa informada por el Tribunal Electoral respondió a discrepancias entre la firma recolectada y la registrada en la cédula de identidad. Estas variaciones se debieron principalmente a diferencias de trazado a lo largo de los años, frecuente en adultos mayores, o a la inclusión u omisión del apellido de casada.

La dirigencia de VAMOS agradeció el respaldo de los ciudadanos y voluntarios a nivel nacional y garantizó que brindará una nueva oportunidad de inscripción a todas aquellas personas cuyas firmas no lograron ser validadas en esta fase inicial.

Inscripción de adherentes en 2027

Una vez concluidas las formalidades legales pendientes, VAMOS prevé iniciar el proceso oficial de inscripción de adherentes en enero de 2027.

En esta etapa se habilitará la sumatoria tanto de los simpatizantes cuya firma inicial no fue validada como de nuevos ciudadanos que deseen sumarse por primera vez a la estructura partidaria. Los puntos de atención, fechas exactas y mecanismos de participación serán comunicados oportunamente por la organización.