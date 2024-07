Vamos sacude a la Asamblea

La diputada de la bancada independiente Vamos Walkiria Chandler D’Orcy aseguró a Metro Libre que están dispuestos a conversar con todos los diputados, sin importar la bandera de partidos políticos, con el fin de lograr consenso en el debate sobre las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional.

“Tenemos esa actitud de generar los consensos y con este anteproyecto de ley tenemos que encontrar qué nos une y qué nos divide, pero en lo que todos estamos claros es que el reglamento interno, tal como está, se agotó”, destacó la diputada.

Entre las propuestas innegociables a ser excluidas del nuevo estatuto de la Asamblea, para Chandler D’Orcy, están: “El que no viene no cobra”, así como limitar que los presidentes de las comisiones solo puedan durar en el puesto máximo dos años. La diputada también habló sobre la conformación de las comisiones de trabajo y mencionó que a la bancada Vamos le debería tocar entre 2 y 3 diputados en cada una de ellas y esperara presidir varias directivas de estas comisiones. Sobre el uso de los beneficios que tienen los parlamentarios, la diputada señaló que “tenemos que estar conscientes de la realidad económica que tiene el país, no vamos a derrochar ni abusar del dinero público. Vamos a manejar un presupuesto responsable”.

Sin embargo, la abogada dijo que no se puede satanizar el uso de beneficios, como el del chofer: “No es lo mismo la realidad de un diputado que vive en la capital con uno del interior que pueden contar con el servicio de un buen conductor para movilizarse”. Además, para la escogencia del nuevo Contralor de la República, la diputada recalcó que la bancada aún no ha tenido conversaciones sobre posibles figuras a proponer, pero advirtió que “seremos muy cautelosos con los nombramientos”.

Chandler D’Orcy es abogada con una especialización en docencia superior y estudios de máster en gestión y auditoría ambiental. En el quinquenio pasado fue diputada suplente del independiente Gabriel Silva.