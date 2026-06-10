Vamos anuncia conversaciones con distintas bancadas de cara a la elección de la junta directiva de la Asamblea

El diputado Roberto Zúñiga confirmó que la bancada Vamos decidió, por unanimidad, iniciar conversaciones con las diferentes facciones parlamentarias con el fin de buscar acuerdos para la conformación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio.

“Ya hemos sostenido una primera conversación con la bancada Panameñista. Nuestros principios, compromisos y visión de país siguen siendo la base de cualquier decisión. Por ello, exploraremos todas las alternativas, incluyendo la posibilidad de impulsar una candidatura propia para la presidencia de la Asamblea”, destacó el diputado en sus redes sociales.