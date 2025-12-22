$!Vamos analizará convertirse en partido político

La Coalición Vamos esperará que se concluya el proceso de las Reformas Electorales para decidir si se convierte en partido político, revelaron miembros de la agrupación.

La parlamentaria Walkiria Chandler D’Orcy señaló que si los cambios al Código Electoral limitan la participación de los independientes se deberá analizar la posibilidad de ser un partido.

“Hay que esperar que las reformas electorales lleguen a la Asamblea para entender con claridad qué es lo que se acordó. Sin embargo, si esas reformas terminan limitando la participación de los independientes, el movimiento deberá entrar en una etapa de evaluación y determinar cuál es la mejor forma para organizarse de cara a la próxima contienda”, expresó Chandler.

Por su parte, el diputado Jorge Alberto González manifestó que “aún no se ha conversado sobre ese tema. Estamos esperando ver cómo salen las reformas”.

Luis Duke, diputado de la Coalición, consideró que “es evidente que los partidos políticos tradicionales van a buscar todas las formas para complicarle el camino a los independientes. Por eso, si tenemos que jugarles con sus reglas lo haremos, pero siempre con transparencia, rendición de cuentas y poniendo los intereses del país primero que los intereses personales”.

En febrero de este año, Juan Diego Vásquez, presidente de la directiva y exdiputado, declaró que la coalición está abierta a la posibilidad de convertirse en un partido político.