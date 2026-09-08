Tribunal Electoral reconoce al colectivo Transformación Nacional como partido en formación

El Tribunal Electoral (TE) reconoció, mediante la Resolución N.° 14 del 25 de agosto de 2026, al colectivo Transformación Nacional (TN) como partido político en formación, tras verificar el cumplimiento de los requisitos iniciales establecidos en el Código Electoral, según informó la institución.

La solicitud fue presentada el 13 de abril de 2026 por un grupo de ciudadanos encabezado por su presidente provisional, Domingo Enrique Barrios Wong. De las 840 firmas de inscritas iniciales aportadas, la Dirección Nacional de Organización Electoral validó 511, las cuales fueron contabilizadas dentro de la cuota mínima de 45,503 adherentes exigida por el Decreto 36 de 2024.

Tras la publicación de los avisos reglamentarios en un diario de circulación nacional y en los boletines oficiales del Tribunal Electoral durante los días 4 y 5 de agosto, el término para presentar objeciones venció el 17 de agosto sin que se registrara impugnación alguna, detalla la resolución.

El documento también oficializa la composición de la junta directiva provisional: Ana del Carmen Leal Pope de Sabonge (vicepresidenta), Lourdes Beatriz Barrios Wong de Townshend (secretaria general), Pamela Melissa Araujo Barrios de Canto (tesorera), Maks Kevin Sánchez Ruiz (fiscal), y Francisco Javier Zappi Matos junto con Marleni Ismare (vocales).

Asimismo, el Tribunal ordenó entregar la documentación correspondiente a Barrios Wong para la apertura de una cuenta corriente temporal única y dispuso que, una vez acreditada, la Dirección Nacional de Organización Electoral habilite el proceso de inscripción de adherentes a nivel nacional.