Política

Tribunal Electoral actualiza acceso a su plataforma de atención virtual

Tribunal Electoral actualiza acceso a su plataforma de atención virtual
ML | Atención virtual Tribunal Contigo.
Redacción Web
19 de octubre de 2026

El Tribunal Electoral informó sobre la actualización de la dirección web de su plataforma de atención virtual Tribunal Contigo, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un servicio más ágil, seguro y eficiente.

La institución indicó que los usuarios pueden ingresar a https://tribunalcontigo.te.gob.pa/ para realizar trámites en línea e interactuar con funcionarios mediante videollamadas, sin necesidad de acudir presencialmente a sus oficinas.

Entre los servicios disponibles están la atención personalizada del Centro de Atención al Usuario (CAU), la solicitud de certificaciones y consultas del Registro Civil, incluidas actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Además, los ciudadanos pueden gestionar el cambio de residencia electoral y realizar trámites relacionados con la inscripción o renuncia a partidos políticos.

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