$!Se agrava la crisis en la bancada Vamos, aumenta la deserción

Más fricciones y crisis de liderazgo en la Coalición Vamos podrían avecinarse dentro de esta organización de independientes, que en los últimos meses ha estado en medio de polémicas y diferencias internas, según politólogos consultados.

El analista político Danilo Toro expresó que “Vamos es un movimiento con una situación amorfa e inestable. Tienen un liderazgo que va a entrar en crisis”.

“Siendo una organización fundamentalmente entre diputados, la gran crisis es tener un liderazgo que no es un diputado, y no es que no se pueda. Pero aquí el punto clave es que no hay estructura política”, agregó Toro.

Por su parte, el politólogo Samuel Prado señaló que “las diferencias personales entre los diputados de la coalición y los egos e individualidades que ahí existen han detonado la salida de dos diputados”.

“Parece que el liderazgo de Juan Diego Vásquez está sucumbiendo frente a toda esa situación y, si no se aglutinan nuevamente, puede causar mayores divisiones y fricciones”, añadió el politólogo.

La bancada independiente estaba conformada por 20 diputados, pero con la salida de Betserai Richards y Manuel Cheng, se reduce a 18.

En marzo de este año se dio un fuerte intercambio de palabras y tensiones entre diputados de la bancada Vamos en una reunión a puerta cerrada en la Asamblea Nacional. En el pasado, incluso se manifestó la idea de expulsar a uno de sus integrantes.