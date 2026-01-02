$!Retos y desafíos de la nueva legislatura de la Asamblea

Los retos clave para la nueva legislatura de la Asamblea Nacional (AN) que arranca hoy, incluyen la reforma “urgente” del Reglamento Orgánico (RORI) para modernizar procedimientos y reducir privilegios.

Además, deben ser analizados los proyectos anticorrupción y más de 85 leyes están pendientes de aprobación, según diputados del hemiciclo.

“El compromiso es que esta Asamblea hay que hacerla más transparente, ese es el trabajo de cada uno de nosotros... El rol que juegan los 71 diputados es tratar de cambiar la calidad de vida y la visión de tener un país en tranquilidad”, manifestó el diputado y presidente del Órgano Legislativo Jorge Luis Herrera.

Por su parte, Roberto Zúñiga, diputado y presidente de la bancada Vamos, dijo que “esperamos que esta legislatura 2026 podamos avanzar en la reforma al reglamento interno de la Asamblea, que se publique de manera actualizada en el sitio web las asistencias y la planilla”.

Agenda para hoy

El acto formal de la instalación de la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias se iniciará con actividades protocolares. En la sesión, el presidente del Legislativo, Herrera dará a conocer su informe de gestión durante la primera legislatura y retos.

También se espera un informe a la Nación, por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino.