Representante enfrenta proceso

T.Jiménez | La representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista del Movimiento Otro Camino (MOCA), ha sido querellada ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos malos manejos de fondos públicos y otros señalamientos relacionados con su gestión en la junta comunal.

“Las denuncias fueron presentadas por vecinos y exfuncionarios, quienes alegan posibles irregularidades administrativas y uso indebido de recursos del Estado”, confirmó Aida Torres, presidenta de la Asociación de Comunidades del Área del Canal (ACAC), quienes están brindando apoyo legal, a través de su abogada, a los denunciantes.

Además del proceso judicial, MOCA ha iniciado una investigación interna contra Batista, que podría “conllevar la suspensión de la militancia y, en consecuencia, la revocatoria del mandato”, explicó Antonio García, secretario de Asuntos Legales, Actas y Correspondencia de MOCA.