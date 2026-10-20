Reformas electorales y presupuesto, la agenda legislativa de esta semana

Las reformas electorales, el presupuesto general del Estado y el proyecto de ley que contempla descuentos para los jubilados son algunos de los temas que se prevé debatir esta semana en la Asamblea Nacional. Aunque, varios diputados consideran que, ante la emergencia provocada por el terremoto, la prioridad debe ser la atención a las familias damnificadas.

Tal es el caso del diputado Roberto Zúñiga, quien señaló que: “Tenemos muchos proyectos de ley pendientes que son muy interesantes. Por un lado, están los de los diputados, así como los del Ejecutivo, que también van a querer que se discutan, pero hay que darles prioridad a los principales”.

Zúñiga indicó que “tanto el presupuesto como las reformas electorales figuran entre los asuntos que podrían abordarse durante la semana. No obstante, subrayó que varios diputados se encuentran atendiendo las necesidades de sus respectivas comunidades tras el terremoto, por eso considero importante que permanezcan en sus áreas para acompañar a la población afectada”.

Asimismo, la diputada Alexandra Brenes sostuvo que “a una semana del terremoto, la reforma al Código Electoral no es una prioridad. La prioridad es la fiscalización que demandan los panameños a esta Asamblea Nacional sobre la ayuda humanitaria y la reconstrucción de miles de viviendas para la península de Azuero, Coclé y Veraguas”.

Sin embargo, el diputado Luis Eduardo Camacho manifestó que “las reformas electorales deben discutirse y si los diputados principales están en sus áreas atendiendo a las comunidades, creo que deberían colocar sus suplentes y darle directrices de su posición al respecto de los proyectos”.

Camacho aseguró que “nosotros tenemos que avanzar no solamente con las reformas electorales, sino también con el proyecto consensuado sobre el descuento para jubilados que planteó el ejecutivo”.