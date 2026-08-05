Reformas al reglamento de la Asamblea pasan a tercer debate

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 594, que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 49 de 1984, mediante el cual se adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (RORI).

La iniciativa incorpora más de 100 aportes provenientes de propuestas presentadas por distintas bancadas y diputados independientes, tras un proceso de discusión en la Comisión de Credenciales y posteriormente en el pleno legislativo.

De acuerdo con la Asamblea Nacional, las reformas buscan modernizar el funcionamiento del Órgano Legislativo, fortalecer la transparencia, mejorar la eficiencia de los procesos parlamentarios y actualizar las normas que regulan el ejercicio de las funciones políticas y legislativas.

Sin embargo, la aprobación de los cambios generó cuestionamientos por parte de algunos diputados. La diputada Yamireliz Chong expresó que “los diputados han aprobado un Reglamento Interno que hace retroceder a esta Asamblea. Por el contrario de lo que nosotros estábamos buscando, que era un avance significativo, hoy esta Asamblea aprueba el nepotismo una vez más aquí”.

Chong señaló que uno de los puntos cuestionados es la eliminación dentro del reglamento de una disposición que establecía que los diputados no podían nombrar a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Por su parte, el diputado Luis Duke también manifestó su rechazo a las reformas aprobadas. Dijo que “se aprobó en segundo debate unas reformas al reglamento interno que son un estancamiento y empeoramiento a lo que estaba”.

El proyecto 594 deberá continuar con su trámite legislativo en tercer debate, donde los diputados definirán la aprobación final de las modificaciones al RORI.