$!Reaccionan luego del archivo de la ley de no reelección universitaria

Tras un año y medio de llegar a la Asamblea Nacional (AN) la propuesta que establecía el principio de la no reelección inmediata al cargo de rector en las universidades oficiales de Panamá está fracasó aun cuando se le realizaron modificaciones para flexionar la iniciativa inicial. ¿Por qué no se aprobó? A juicio del diputado y proponente del proyecto de ley 83, Ernesto Cedeño, “la decisión tomada fue de naturaleza política y se evidenció que los señores rectores tienen mucha fuerza en el parlamento panameño, al menos hoy en día”.

Sobre la posibilidad de insistir en la propuesta, el parlamentario comentó que “no lo volvería a presentar, toda vez que la mayoría de los diputados, tomaron una decisión definitiva sobre el tema”.

Por su parte el diputado, Augusto Palacios, manifestó que “ejercí mi voto a favor del proyecto de ley. Lastimosamente no se contaron con los votos necesarios y el proyecto fue rechazado”.

“Creo en la continuidad de un buen trabajo, pero me opongo firmemente a la perpetuidad en los cargos públicos”, resaltó.

En tanto, el parlamentario Jhonathan Vega, tras el rechazo de la iniciativa, consideró que “se perdió una oportunidad”. “Se pudo avanzar hacia universidades con más renovación y democracia interna, pero se decidió dejar todo igual. Y cuando todo sigue igual, los problemas también”, dijo.