Pugna entre el alcalde Galván y la vicealcaldesa de Colón

El distanciamiento entre el actual alcalde de Colón, Diógenes Galván, y su vicealcaldesa, Bethel Malca, se mantiene, así lo explicó la abogada, luego de confirmar la autenticidad de una nota en la que declinó representar al jefe de este municipio en un evento programado para el 3 de octubre.

Malca afirmó que actualmente no tiene ningún cargo dentro del Municipio. “Desde el mes de enero, él (Diógenes Galván) decidió destituirme como encargada de la oficina de descentralización y me dijo que me tenía que ir de la oficina. No me puede quitar el título de vicealcaldesa, porque fui electa por votación popular, igual que él”, informó la activista política.

Según una nota que circuló en redes sociales, Galván le solicitó a Malca “asistir en su nombre y representación”, misiva que fue respondida por la jurista afirmando que “este tipo de actuaciones no solo generan confusión en la ciudadanía, sino que además ponen en evidencia la falta de coherencia institucional”.

“El vicealcalde no tiene un salario. A todos los vicealcaldes anteriores se les ha dado una dirección y se respetaba, pero en esta ocasión no fue así”, agregó la dirigente. Malca aclaró que no participará en ninguna actividad que guarde relación con el alcalde.