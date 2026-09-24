Proyecto de Ley 699 avanza a segundo debate en la Asamblea Nacional

El Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral de la República de Panamá, avanzó a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de ser aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

La iniciativa tiene como propósito actualizar y ajustar distintas disposiciones del sistema electoral panameño de cara a las elecciones generales de 2029, con cambios relacionados con la participación política, las candidaturas, el financiamiento electoral y otros aspectos del proceso electoral.

Entre los asuntos contemplados en el proyecto se encuentran modificaciones a las normas sobre candidaturas por libre postulación, constitución de partidos políticos, financiamiento político, adjudicación de curules en circuitos plurinominales y fuero electoral.

El texto que llegará al segundo debate incorpora modificaciones realizadas durante su discusión en la comisión, por lo que los diputados deberán analizar nuevamente su contenido.

Durante la sesión participaron los magistrados del Tribunal Electoral: Narciso Arellano Moreno, Luis Alfonso Guerra Morales y Alfredo Juncá.