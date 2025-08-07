Política

Presupuesto General del Estado: Mulino se estaría reuniendo con diputados la próxima semana

ML | El presidente Mulino con diputados de la Asamblea Nacional.
Redacción Web
07 de agosto de 2025

Este jueves, 7 de agosto, el presidente José Raúl Mulino adelantó que la próxima semana se podría estar reuniendo con los diputados de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional (AN), para explicarles el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

“La otra semana voy a tratar de tener una reunión con las bancadas para la explicación del presupuesto”, expresó.

Agregó que, “espero que vengan a la Presidencia, porque no los voy a recibir en otro lado, que no sea aquí públicamente”.

