Presidente Mulino destaca buena relación con presidente de la Asamblea

El presidente José Raúl Mulino aseguró que mantiene una buena relación de trabajo con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, basada en el respeto a la separación de poderes y la coordinación en temas de interés nacional.

“La relación con él ha sido buena, en el entendimiento mutuo de que ellos allá y nosotros acá, como debe ser. Hemos tenido un trabajo arduo en las legislaciones que se han aprobado que son de interés nacional”, expresó el mandatario este jueves.

Mulino también evitó pronunciarse sobre una eventual reelección de Herrera al frente del Legislativo, señalando que se trata de una decisión interna de la Asamblea. “No puedo meterme a opinar sobre si se reelige o no, y muchos menos de quien aspire y tenga los votos para ser presidente de la Asamblea”, dijo Mulino.

“El 1 de julio me sentaré con quien resulte electo con la mayoría de los votos”, sostuvo el presidente, reiterando su respeto por la autonomía del órgano Legislativo.