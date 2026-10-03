Presidenta del CD pide respetar consenso electoral y advierte sobre cambios

Más de 400 jóvenes de Cambio Democrático (CD) participaron este sábado 3 de octubre en una jornada de formación política realizada en el Hotel Gran David, en Santiago, provincia de Veraguas, donde la presidenta del colectivo, Yanibel Ábrego, cuestionó los cambios introducidos al proceso de reformas electorales.

La actividad, organizada por la Secretaría Nacional de la Juventud del CD, dirigida por Derick Echeverría, incluyó talleres sobre formación política, liderazgo y organización partidaria, además de un espacio de participación para los jóvenes del colectivo.

Durante su intervención, Ábrego afirmó que existen diferencias entre lo aprobado durante las consultas en la Comisión de Reformas Electorales y lo que posteriormente llegó a la Asamblea Nacional. A su juicio, estas modificaciones, que calificó como no consensuadas, podrían poner en riesgo las elecciones de 2029.

“Lo que se aprobó democráticamente en las consultas dentro de la Comisión de Reformas Electorales no es lo mismo que llegó a la Asamblea. Hay diferencias graves que pueden poner en peligro las elecciones del 2029”, manifestó la dirigente.

Ábrego también expresó que Cambio Democrático no permitirá, según sus palabras, “imposiciones ni madrugonazos electorales” y pidió que se respete el consenso alcanzado durante la discusión de las reformas.

El encuentro en Veraguas forma parte de las actividades de formación y organización de la juventud del CD, con énfasis en el liderazgo y la participación de las nuevas generaciones dentro del colectivo político.