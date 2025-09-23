PRD: Mitchell Doens y Pedro Miguel González se disputarían la Secretaría

El próximo 23 de noviembre, los miembros del Directorio Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) elegirán a los reemplazos para cinco cargos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio.

Entre los nombres que suenan para aspirar a la Secretaría General están Mitchell Doens y Pedro Miguel González.

Edwin Aparicio, secretario de comunicación del partido, explicó que “se someterán a elección cinco posiciones, y esa elección está en manos de los 305 miembros del Directorio Nacional. El evento se desarrollará en un hotel de la localidad, que aún está por confirmar”.

Se mantendrán en sus cargos el presidente del CEN, Benicio Robinson; el segundo subsecretario, Carlos Pérez Herrera; el tercer subsecretario, Raúl Pineda; el cuarto subsecretario, Ricardo Torres, y el quinto subsecretario, Julio Mendoza.

Aparicio también explicó la razón por la cual no se elegirán los diez cargos del CEN: “Al principio, todos habían puesto sus cargos a disposición. Sin embargo, el Tribunal Electoral (TE) valoró los estatutos, los cuales indican que, si todos fueran a elección, se tendría que celebrar un congreso, y los costos deberían ser cubiertos por el partido. Por ello, y para salvaguardar las finanzas de la organización, se aceptó celebrar un Directorio Nacional”.

Periodo de postulación

Los 500 mil miembros del partido están habilitados para postularse a los cargos que se renovarán: primer y segundo vicepresidente, secretario general, primera subsecretaria y sexto subsecretario.

“El periodo de postulación para los interesados en participar es del 30 de septiembre al 2 de octubre. Uno de los requisitos principales es tener 10 años de estar inscrito en el PRD”, manifestó Aparicio. Las personas que resulten electas deberán completar el periodo hasta el 2027.

Actualmente, el partido cuenta con 574,709 inscritos hasta el 18 de septiembre de 2025, según datos del TE.