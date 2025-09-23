$!Piad y Jorge Herrera van por la presidencia del Panameñismo

Del 10 al 12 de octubre, se abrirá el período de postulaciones para los interesados en ser miembros de la Junta Directiva del partido Panameñista, según anunció el presidente del colectivo, José Isabel Blandón. La Convención Nacional Extraordinaria está programada para el 23 de noviembre.

Durante la convención, se elegirán a los 11 miembros de la Junta Directiva, incluyendo al presidente, tres vicepresidentes, el secretario general, tres subsecretarios, el tesorero, el subtesorero y un vocal. También se votará por los 16 puestos de director nacional del colectivo, junto con sus respectivos suplentes.

El exrepresentante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez; el exgerente de la Caja de Ahorros, Carlos Raúl Piat, y el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, han expresado su interés en liderar el partido.

Blandón expresó que “hay varios copartidarios que están buscando un consenso, y creo que eso sería sano. Al final, esta será una directiva transitoria que estará como máximo un año y medio dirigiendo el partido. En marzo de 2027 se debe elegir el nuevo directorio nacional”.