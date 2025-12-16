$!Partido Popular: En expectativa tras elección de nueva dirigencia

Reforzar las estructuras del partido, buscar la forma de conectar con la comunidad y trabajar propuestas serias, proponen dirigentes y politólogos para fortalecer el Partido Popular (PP).

“El Partido Popular, anteriormente conocido como Democracia Cristiana, cuenta con 65 años de vida política activa. Hoy corresponde a la dirigencia electa fortalecer las estructuras del partido, impulsando de manera especial las secretarías de la Mujer, de la Juventud, de Empresarios, Profesionales y Técnicos, de los Trabajadores”, considera el vicepresidente del colectivo, Rafael Pino Pinto.

Por su parte, Juan Carlos Arango, expresidente del PP, dijo que “tenemos que hacer un análisis interno y comprender que se ha perdido conexión con los ciudadanos”. El analista político Juan Mckay indicó que “el olfato político me dice que ellos van a buscar alianzas y que no van a mantener la independencia que han tenido hasta ahora”.