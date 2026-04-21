Parlacen rechaza incluir juramentación de expresidente Cortizo y exvicepresidente Carrizo

El Pleno del Parlamento Centroamericano (Parlacen) rechazó incluir en la agenda de su Asamblea Plenaria del mes, que se realiza este martes 21 y miércoles 22 de abril, el acto de juramentación del expresidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Con 91 votos a favor, 3 en contra y 27 abstenciones, se aprobó la agenda como había sido enviada, con la exclusión de un punto y sin incluir la juramentación de los exfuncionarios panameños.

Se conoció que la semana pasada, el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, envió una nota a la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, para que se incluyera la juramentación de Cortizo y Carrizo, ambos miembros de ese partido, destacando que debían ser incorporados al haber concluido su mandato y siendo este una prerrogativa establecida en Tratado Constitutivo.

Durante la sesión de este martes, la diputada Gutiérrez pidió la palabra para afirmar que no ha recibido la nota de Robinson y se expresó en contra de la juramentación ambos.