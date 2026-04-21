Política

Parlacen rechaza incluir juramentación de expresidente Cortizo y exvicepresidente Carrizo

Parlacen rechaza incluir juramentación de expresidente Cortizo y exvicepresidente Carrizo
ML | En Sesión Ordinaria de Asamblea Plenaria en enero.
Redacción Web
21 de abril de 2026

El Pleno del Parlamento Centroamericano (Parlacen) rechazó incluir en la agenda de su Asamblea Plenaria del mes, que se realiza este martes 21 y miércoles 22 de abril, el acto de juramentación del expresidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Con 91 votos a favor, 3 en contra y 27 abstenciones, se aprobó la agenda como había sido enviada, con la exclusión de un punto y sin incluir la juramentación de los exfuncionarios panameños.

Se conoció que la semana pasada, el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, envió una nota a la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, para que se incluyera la juramentación de Cortizo y Carrizo, ambos miembros de ese partido, destacando que debían ser incorporados al haber concluido su mandato y siendo este una prerrogativa establecida en Tratado Constitutivo.

Durante la sesión de este martes, la diputada Gutiérrez pidió la palabra para afirmar que no ha recibido la nota de Robinson y se expresó en contra de la juramentación ambos.

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