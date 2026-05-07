Nueva iniciativa busca dar mayor equidad a artistas en representaciones internacionales

La diputada Grace Hernández realizó un cabildo abierto con representantes del sector cultural y artístico para discutir el anteproyecto de ley 616, una iniciativa que busca establecer reglas claras para la organización y selección de los Pabellones Nacionales y Oficiales de Panamá en eventos internacionales de arte, cultura y humanidades.

La propuesta surge con el objetivo de “eliminar la discrecionalidad en estos procesos y fortalecer la imagen del país en escenarios internacionales”.

Según explicó la diputada Hernández, actualmente no existe un marco jurídico que regule de forma específica cómo Panamá participa en bienales, ferias y exposiciones internacionales, lo que ha generado cuestionamientos sobre transparencia y acceso dentro del sector cultural.

De acuerdo con la exposición de motivos del anteproyecto, las participaciones oficiales del país carecen de procesos claros de convocatoria y selección, situación que limita el acceso equitativo para artistas y gestores culturales.

La iniciativa propone “la creación de un comité encargado de organizar las convocatorias y supervisar los procesos de selección de los proyectos que representarán al país”.

Este comité estaría integrado por representantes del Ministerio de Cultura de Panamá, que lo presidiría, además del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá, especialistas en arte y curaduría, así como gremios culturales.

El anteproyecto también establece que la selección de las propuestas deberá realizarse mediante convocatorias públicas abiertas, divulgadas en medios oficiales y plataformas digitales.

Además, contempla que el Estado asigne recursos de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y bajo normas de administración pública, formalizando la relación con los proyectos seleccionados mediante convenios de ejecución.

Participaron representantes de la Universidad de Panamá, profesores, estudiantes, artistas y escritores.

Por su parte, Félix Ruiz, del Sindicato de Artistas de Danza de Panamá (SADANPA), destacó la importancia del trabajo colectivo entre distintas disciplinas artísticas.

“Es importante resaltar ese esfuerzo colectivo entre todas las áreas de manera interdisciplinaria para poder comunicar y hacer que trascienda el arte y la cultura de nuestro país”, expresó.