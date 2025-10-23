Moscoso: “Mi candidato es el Partido Panameñista, que está hecho un desastre”

La expresidenta de la República Mireya Moscoso se refirió al proceso de elecciones internas que el Partido Panameñista llevará a cabo el próximo 23 de noviembre, para escoger a su nueva junta directiva.

Al ser cuestionada por su nómina de preferencia, afirmó que su “candidato es el Partido Panameñista, que está hecho un desastre”. “Lo han maltratado y que ya el doctor Arnulfo Arias no existe en ese partido. Lo cogieron para negocio, entonces hay que recuperar el sentimiento del partido, y ojalá que cualquiera de los dos que gane recoja ese sentimiento. Y esas personas que han hundido este partido no se les tome en cuenta”, afirmó la exjefa de Estado panameña.

La dirigente afirmó que, en el tema de la impugnación presentada contra la nómina liderada por el actual presidente de la Asamblea, diputado Jorge Herrera, son los magistrados del Tribunal Electoral los que deben tomar una decisión.

“Tenían que haber presentado una nómina con un porcentaje determinado de mujeres y no lo hicieron, pero eso es una decisión del Tribunal Electoral”, expresó Moscoso.