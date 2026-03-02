Molirena: Estatuto sigue en firme, nulidad fue negada

T.Jiménez | El presidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Francisco Alemán, negó una solicitud de nulidad del proceso de aprobación del Estatuto del partido.

Carlos Romero, presidente de la Comisión de elecciones del Molirena, explicó que “se trataba de una solicitud presentada por cuatro abogados miembros del colectivo, en la cual pedían la nulidad del proceso de aprobación del Estatuto del partido, alegando que supuestamente no se habrían cumplido los requisitos establecidos en el Código Electoral”.

“Mediante la Resolución No. 001 de 12 de enero de 2026, el presidente del partido decidió negar dicha solicitud, señalando que el Pleno del Tribunal Electoral, a través de la Resolución No. 69 de 26 de octubre de 2023, aprobó formalmente las reformas y adecuaciones al Estatuto del partido, dejando constancia expresa de que el proceso cumplió con el Código Electoral y con el estatuto del partido”, agregó Romero.

El político sostuvo que “adicionalmente se indicó que el término legal para impugnar dicha aprobación venció el 15 de octubre de 2023, por lo que cualquier cuestionamiento presentado más de dos años después resulta extemporáneo”.