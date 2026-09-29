MOCA cuestiona cambios que afectan a partidos en formación

El Movimiento Otro Camino (MOCA) cuestionó las modificaciones al Código Electoral aprobadas en primer debate por la Asamblea Nacional, al considerar que introducen nuevas condiciones para la formación de partidos políticos.

El pronunciamiento surge en medio del proceso de formación de Vamos, que entregó al Tribunal Electoral más de 70 mil firmas. MOCA pidió que estas rúbricas sean revisadas y contabilizadas conforme a las reglas que, según el colectivo, están actualmente vigentes.

En un comunicado emitido este 29 de septiembre, MOCA sostuvo que el numeral 5 del artículo 66 del Código Electoral establece que las firmas de los iniciadores se cuentan como parte del total de adherentes requeridos para la formación de un partido.

El colectivo recordó que esta disposición fue aplicada durante su propio proceso de formación y sostuvo que no debe existir un criterio distinto para otros grupos que buscan constituirse como partidos políticos.

MOCA también cuestionó que la reforma aprobada en primer debate eleve de 2% a 3% el requisito de firmas para formar un partido, además de eliminar la figura de los iniciadores y establecer cambios relacionados con la libre postulación.

El partido pidió al Tribunal Electoral revisar individualmente las más de 70 mil firmas entregadas por Vamos y determinar cuáles cumplen con los requisitos establecidos.

“Esto no es solo por Vamos, es por todos los que vienen detrás”, afirmó el colectivo.