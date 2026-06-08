MOCA aprueba reformas a sus estatutos

El Movimiento Otro Camino (MOCA) anunció modificaciones a sus estatutos internos durante su Convención Nacional Extraordinaria, celebrada en La Chorrera.

Con el 95.5% de los votos a favor, se establecieron tres cambios fundamentales: primero, la creación del Tribunal de Apelaciones, un órgano independiente de la Junta Directiva Nacional diseñado para garantizar la justicia interna y erradicar la “burocracia circular”; segundo, la protección contra la violencia política hacia las mujeres, mediante la incorporación de un capítulo con protocolos de denuncia, investigación y sanciones específicas; y tercero, la reducción de 36 a 18 meses en la antigüedad mínima para postularse como delegado nacional, manteniendo intactos los filtros éticos y los programas de inducción para evitar que las denuncias se utilicen como “armas políticas”.

Ante las más de 400 personas reunidas, el presidente del partido, Ricardo Lombana, afirmó que la corrupción en Panamá no es solo un problema de individuos, sino del diseño del sistema político, el cual ha operado históricamente como un mecanismo de intercambio de favores por lealtades. “Por eso no se rompe solo cambiando a las personas que ocupan altos cargos... la única manera de romper ese ciclo es cambiar la arquitectura. Y la única manera creíble de proponer una arquitectura diferente para el Estado es haberla construido primero en casa”, sentenció.

Asimismo, hizo un llamado directo a los nuevos delegados sobre la responsabilidad que asumen al pasar de líderes individuales a representantes de los ciudadanos de sus barrios y corregimientos. “Cualquiera puede actuar desde su propia convicción. Lo difícil, lo que requiere carácter, es actuar en nombre de alguien que confió en ti”, afirmó.