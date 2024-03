Metro Podcast: Aida de Maduro, “la urgencia es la CSS”

Aida Michelle de Maduro, candidata a vicepresidente de Melitón Arrocha, manifestó en el Metro Podcast de Metro Libre que de salir triunfadores el 5 de mayo será la Caja de Seguro Social (CSS) la urgencia que atenderán con mayor prioridad.

“El IVM, que no es una solución fácil ni rápida ni que no requiera estudio, pero sí se va a necesitar que se atienda en esos primeros días de gobierno, en esos primeros 100 días. Aumentar la edad de jubilación tienes que considerarlo entre las variables, es claro que el IVM es un tema de números, no de pasiones, pero tendría que ser de manera paulatina”, afirmó la empresaria, quien tiene más de 20 años de experiencia en el sector privado y fue miembro de la Junta Directiva de la CSS.