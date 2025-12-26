$!Más de 85 leyes están pendientes de aprobación en la Asamblea

El viernes, 2 de enero de 2026 se instalará la segunda legislatura de la Asamblea Nacional (AN), en la que se continuará el debate de los proyectos pendientes en el orden del día, que superan las 85 iniciativas legislativas, según diputados consultados.

Los actos protocolares de instalación de este nuevo período deben iniciar con la izada de la Bandera Nacional y de las banderas de los partidos políticos que integran el Órgano Legislativo, así como con el canto del Himno Nacional.

Concluida la ceremonia e iniciada la sesión, los diputados deben nombrar una comitiva para informar al presidente José Raúl Mulino que la Asamblea está instalada. El mandatario deberá ofrecer un discurso a la Nación desde el Palacio Legislativo.

La segunda legislatura tendrá una duración de cuatro meses y culminará el 30 de abril, tal como lo establece el artículo 149 de la Constitución Política.

Expectativas

Diputados de distintas bancadas coincidieron en que uno de los temas prioritarios será la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, además de la disminución de la planilla.

El diputado y presidente del hemiciclo, Jorge Herrera, manifestó no temer por la discusión “del reglamento interno, es un compromiso, y espero que todas las bancadas respaldemos esta iniciativa. Mi compromiso es trabajar por leyes que impacten el verdadero desarrollo social y económico del país”, agregó Herrera.

Por su parte, la diputada Walkiria Chandler expresó que “esperamos que el presidente de la Asamblea honre el compromiso público que asumió de reformar el Reglamento Interno y que impulse, sin excusas, una discusión seria, transparente y abierta sobre las normas que rigen el funcionamiento del Órgano Legislativo”.

En tanto, el parlamentario Ernesto Cedeño señaló que “inmediatamente se deben abordar los temas anticorrupción y avocarse al nombramiento del nuevo subcontralor, del Defensor del Pueblo y del magistrado del Tribunal Electoral, atribuciones que le competen a la Asamblea”.