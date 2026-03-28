Más de 1.5 millones de panameños militan en partidos políticos, según cifras de la DNOE

De acuerdo con el informe más reciente de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), actualizado al 26 de marzo de 2026, un total de 1,543,592 panameños forman parte de partidos políticos legalmente constituidos o en formación.

Esta cifra representa el 48.78% del registro electoral total, que asciende a 3,164,564 ciudadanos. Por el contrario, la mayoría del electorado, un 51.22%, se mantiene como independiente al no estar afiliado a ninguna agrupación política.

El informe detalla la distribución de adherentes entre las fuerzas políticas actuales, lideradas por el PRD: Partido Revolucionario Democrático (PRD): 563,042 inscritos. Realizando Metas (RM): 285,641 inscritos. Cambio Democrático (CD): 258,641 inscritos. Partido Panameñista: 218,832 inscritos. MOLIRENA: 80,019 inscritos. Frente Amplio por la Democracia (FAD): 47,670 inscritos. Movimiento Otro Camino (MOCA): 37,466 inscritos. Partido Alianza: 25,630 inscritos. Partido Popular (PP): 21,283 inscritos.

En cuanto a las agrupaciones que buscan su reconocimiento oficial, el reporte semanal de la DNOE muestra un avance dispar en sus procesos de captación:

El Partido Nacional Humanitario cuenta con 2,431 inscritos, seguido por Acción Ciudadana Independiente con 2,937. Por su parte, la agrupación RADIX se mantiene actualmente sin adherentes registrados.