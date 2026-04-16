Política

Magistrado del Tribunal Electoral será escogido la otra semana

La Comisión de Credenciales concluyó las entrevistas a los aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral, tras evaluar a los postulados desde el 13 de abril. El proceso entra ahora en la fase de decisión, donde se escogerá al nuevo funcionario.

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Cortesía | Juan Carlos Pérez
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Cortesía | Franklin Corro
Amilkar Rodriguez
16 de abril de 2026

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales culminó el proceso de entrevistas a los postulados al cargo de magistrado del Tribunal Electoral.

Las entrevistas iniciaron el pasado 13 de abril con un primer grupo de 14 aspirantes y finalizaron ayer con los últimos 10 postulados.

En este sentido, la diputada y presidenta de la comisión, Dana Castañeda, indicó que inicialmente, la lista estaba conformada por 27 aspirantes; sin embargo, dos se retiraron, entre ellos la presidenta del Colegio de Abogados, Maritza Cedeño y uno fue descalificado por no cumplir con los requisitos.

Tras culminar esta etapa, el proceso entra en una fase de definición para escoger a la nueva autoridad o evaluar la posible reelección del actual magistrado, Alfredo Juncá.

Según fuentes de la Asamblea Nacional, se estima que la elección se realizará entre el 20 y el 25 de abril, cuando el pleno legislativo deberá elegir al magistrado mediante votación.

¿Qué cualidades debe tener el nuevo magistrado?

Consultamos a la ex Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, y dijo que en primer lugar “la nueva autoridad tiene que ser profesional y personalmente independiente, y valiente sin vinculaciones políticas partidistas registradas o manifiestas por sus propias acciones”.

Asimismo, Gómez resaltó que, “estoy convencida de la necesidad democrática de que haya, aunque sea una mujer para equilibrar la visión androcéntrica de la organización y la justicia electoral”. Enfatizó que es necesario no haya para su elección ningún acuerdo clientelista.

El proceso de escogencia ha sido cuestionado por algunos diputados, que alegan que aún faltan ocho meses para que culmine el periodo del actual magistrado
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