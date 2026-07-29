Lilia Batista presidirá Comisión de Educación y Osman Gómez Comunicación y Transporte

Este miércoles, la Asamblea Nacional definió las directivas de las comisiones de Educación, Cultura y Deportes, y de Comunicación y Transporte para el período legislativo 2026-2027.

La diputada Lilia Batista presidirá la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, acompañada por Gertrudis Rodríguez como vicepresidenta y Jairo Salazar como secretario.

En tanto, la Comisión de Comunicación y Transporte será presidida por el diputado Osman Gómez, quien estará acompañado por Rogelio Revello como vicepresidente y Didiano Pinilla como secretario.

Con estas designaciones, la Asamblea Nacional continúa con la organización de sus comisiones de trabajo para el período legislativo 2026-2027.