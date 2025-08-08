La otra semana elegirán 12 juntas directivas

La Asamblea Nacional se prepara para una agenda crucial la semana del 11 de agosto, con la elección de 12 juntas directivas como el punto principal de sus labores.

Este proceso será el foco central de las sesiones, definiendo la estructura de varias entidades. La semana legislativa que concluyó ayer, cerró con la presentación de un proyecto de ley que autoriza la acuñación de una colección de monedas conmemorativas para apoyar a la Asociación Pro-Obras de Beneficencia (APROB).

La ministra encargada de Economía y Finanzas, Eida Sáiz, explicó que las monedas, de B/. 1.00, B/. 20.00 y B/. 50.00, están diseñadas para coleccionistas e inversionistas.

La colección constará de dos diseños, las primeras alusivas al Palacio de las Garzas, que mostrarán en el anverso la silueta del edificio presidencial, y en el reverso, al centro, el Escudo Nacional. Las segundas monedas serán dedicadas al Despacho de la primera dama contendrán en el anverso el logo y nombre de dicha oficina, y en el reverso, el Escudo Nacional.

Los fondos para APROB se obtendrán a través de la venta de estas piezas, proyectando la recaudación entre 2025 y 2029, así detalló Saiz.