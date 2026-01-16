La Comisión de Reformas Electorales amplía período de consultas sobre circuitos plurinominales

Los miembros de la Comisión Nacional de Reforma Electoral (CNRE) acordaron, mediante votación, suspender las sesiones durante las próximas dos semanas, con el fin de analizar a profundidad la posible modificación a los a los artículos 424 y 452 del Código Electoral, relacionados con el sistema de votación y adjudicación de curules en los circuitos plurinominales.

La medida fue aprobada con 11 votos a favor, así: PRD, Partido Popular, Molirena, Partido Panameñista, CD, RM, MOCA, Libre Postulación, fiscalía general Electoral, y por el Foro Ciudadano, las áreas de la Academia y Empresa Privada. No asistieron: FAD, Alianza y el área del Foro de las ONG. El área de los trabajadores se retiró antes de la votación, detalló en un comunicado el Tribunal Electoral.

El 29 de enero de 2026 se reanudarán las sesiones ordinarias, con la finalidad de debatir la propuesta presentada por el Tribunal Electoral (TE) de mantener un sistema de votación de lista abierta.

Adicionalmente a los artículos relacionados con el sistema de votación, la CNRE mantiene el debate del quinto y último bloque de reformas, que contiene artículos como la revocatoria de mandato, sistema de reservas de candidaturas y el nuevo método para escoger a los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), entre otros.