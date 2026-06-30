La bancada Seguimos postulará a Betserai Richards a la presidencia de la Asamblea

Este martes 30 de junio la bancada Seguimos anunció la postulación del diputado Betserai Richards como candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027.

La candidatura, según la bancada, representa “una visión de Asamblea enfocada en fortalecer la institucionalidad, fiscalizar con responsabilidad y promover una agenda legislativa que priorice la reactivación económica, la generación de empleo, el apoyo a los emprendedores y el bienestar de todos los panameños”.

Asimismo, señalaron que “esta propuesta recoge el espíritu del Movimiento Otro Camino, promoviendo una política donde el mérito y la ética prevalezcan sobre prácticas que han afectado la confianza ciudadana en las instituciones”.

Por último, la bancada Seguimos hizo un llamado a sus compañeros del legislativo a construir una mayoría sustentada en el interés nacional, el respeto y la transparencia, con el objetivo de ofrecer resultados concretos a la ciudadanía y responder a los desafíos que enfrenta Panamá.