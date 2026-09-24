$!La bancada Seguimos cuestiona reformas electorales y anuncia cambios para segundo debate

La bancada Seguimos cuestionó las reformas al Código Electoral aprobadas en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional y anunció que presentará modificaciones cuando el proyecto sea discutido en segundo debate.

El pronunciamiento se dio luego que la comisión aprobara el Proyecto de Ley 699, que modifica las reglas electorales de cara a las elecciones de 2029.

Seguimos sostiene que “la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó artículos que afectan directamente a la libre postulación, partidos en formación y atentan contra la democracia, limitando la posibilidad a más panameños de participar en las próximas elecciones con reglas claras y justas para todos”.

“Una vez más quien escribe las reglas electorales quiere terminar siendo juez y parte para perpetuarse en el poder”, afirmó la bancada.

Seguimos anunció que en el segundo debate presentará modificaciones que, según indican, estarán dirigidas a defender la participación ciudadana y la transparencia, y adelantaron que se opondrán a medidas que considere restrictivas para la participación política.