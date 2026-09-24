Política

La Asamblea solicita traslado de B/.32.1 millones para cubrir salarios y gastos de funcionamiento

La Asamblea solicita traslado de B/.32.1 millones para cubrir salarios y gastos de funcionamiento
ML | La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.
Redacción Web
24 de septiembre de 2026

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto una solicitud de traslado interinstitucional por B/.32,110,809 para atender compromisos del presupuesto de funcionamiento del Órgano Legislativo.

De acuerdo con la información divulgada, los recursos serán destinados a cubrir obligaciones relacionadas con el pago de personal, las contribuciones a la seguridad social y los servicios básicos necesarios para mantener las operaciones de la Asamblea Nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viabilizó la asignación de los recursos luego del análisis correspondiente, según se informó.

Los fondos están dirigidos a cubrir necesidades consideradas básicas y urgentes, así como compromisos fijos de la institución.

“Como presidenta de la Asamblea Nacional, continuamos trabajando con responsabilidad en la administración de los recursos y en el cumplimiento de su obligación”, manifestó Castañedas.

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