La Asamblea Nacional clausura legislatura y retomará sesiones en enero de 2027

Luego de aprobar 11 proyectos de ley en tercer debate, entre ellos el Presupuesto General del Estado para 2027, la Asamblea Nacional clausuró este viernes la Primera Legislatura del Tercer Período de Sesiones Ordinarias.

El cierre estuvo a cargo de la presidenta del Legislativo, diputada Shirley Castañeda, en el último día de reuniones, correspondiente al período del 1 de julio al 30 de octubre de 2026.

Con esta clausura, los diputados entran en receso legislativo y retomarán las sesiones ordinarias en enero de 2027.

Durante su intervención, Castañeda agradeció a los integrantes de la junta directiva y a sus colegas diputados, principales y suplentes, por su participación y constancia en el trabajo legislativo. Señaló que su compromiso permite impulsar leyes en beneficio de la población panameña.

La diputada también dedicó un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y las animó a seguir adelante frente a las dificultades.

“Que la solidaridad sea más grande que el miedo y que la esperanza sea más fuerte que cualquier adversidad”, expresó.

Castañeda manifestó que el compromiso con el país continúa más allá de los períodos de sesiones y que la responsabilidad de los diputados es servir y estar presentes cuando Panamá lo necesita.

De cara a las fiestas patrias de noviembre, invitó a los panameños a celebrar con orgullo su identidad nacional. “Ser panameño es un sentimiento que se vive, se siente y se lleva con orgullo”, manifestó.