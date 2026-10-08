La Asamblea avaló $10.4 millones para helicópteros y congreso de áreas protegidas

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó traslados de partidas por $10.4 millones para el Ministerio de Seguridad Pública y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), con fondos provenientes de partidas de otras instituciones.

Conforme al reporte oficial, el Ministerio de Seguridad Pública recibirá $6 millones para cubrir el mantenimiento de ocho helicópteros bimotores UH-1ST y seis monomotores UH-1H(S), además del entrenamiento de 145 unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Según el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, el dinero corresponde a compromisos del programa de Aviación INL-Panamá, contemplado en la enmienda 27 del convenio CARSI/Mérida entre Panamá y Estados Unidos.

Los recursos se trasladarán de una partida destinada a la construcción de infraestructura del Ministerio de Educación (Meduca).

Durante la sustentación, el presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, cuestionó la ejecución presupuestaria del Meduca. Indicó que, de los $80 millones asignados en 2026 para infraestructura escolar, se habían ejecutado $32.4 millones hasta octubre.

El segundo traslado aprobado asciende a $4,477,236 para la ATP, que utilizará los fondos en compromisos relacionados con la organización del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas, previsto en Panamá del 30 de agosto al 12 de septiembre de 2027.

La administradora de la ATP, Gloria De León Zubieta, explicó que el evento busca atraer visitantes, generar actividad económica y promover la imagen del país en el extranjero.